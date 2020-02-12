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أخبار العالم

وزارة التعليم السودانية تعتذر لأهالي الطلبة المسيحيين لهذا السبب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تقدمت وزارة التربية والتعليم السودانية، باعتذار إلى أهالي الطلبة المسيحيين، بسبب تزامن امتحانات الشهادة السودانية هذا العام مع أعياد القيامة.
 

وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم السودانية تماضر الطريفة، إن الوزارة تطالب المسيحيين بأن يجدوا لها العذر لأداء الطلاب الامتحانات هذا العام في فترة أعيادهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية. 


وتبدا أعياد الفصح المسيحي في ١٢ أبريل المقبل ويصادف ذات يوم اليوم الأول لامتحان الشهادة السودانية ٢٠٢٠. 


ووعدت وزارة التربية بانها ستراعي مواقيت أعياد جميع الطوائف الدينية في السودان وألا تتعارض مع الامتحانات.
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