سقوط تشكيل عصابي متلبسا بسرقة 18 رأس ماشية في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي لسرقة الماشية في دمياط. حيث تم ضبط 18 رأس ماشية .









كانت قد وردت معلومات للواء اسماعيل حسين مدير امن دمياط تفيد بأن المتهمين كانوا يمارسون نشاطهم بأسلوب "قص الأقفال"، متخذين نطاق أمن دمياط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم من خلال عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطهم وبحوزة الأول والثاني سيارة ملاكي "ماركة شيفروليه" وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - مسدس صوت وطلقتان، ومقص حديدي، وبحوزة الثالث والرابع سيارة ربع نقل.





بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 13 حادثا بدوائر مراكز (فارسكور- الزرقا- كفر سعد) باستخدام السيارتين والمقص الحديدي، وأضافوا بحيازتهم السلاحين لحماية نشاطهم الإجرامي.



