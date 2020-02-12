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ديني

أسباب السهو في الصلاة وعلاجه.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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محمود ضاحي

تلقى الشيخ ابراهيم كمال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا يقول "ما أسباب السهو في الصلاة وما علاجه".

أجاب كمال، خلال لقائه لبرنامج" فتاوى البلد" أن الحديث عن السهو في الصلاة ليس بالأمر المستغرب سواء السرحان أو التفكير في أمر من أمور الدينا، لكن لاينبغي لأحد أن يتجاهل أو يستسلم للسهو، قال تعالى" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون".

وأضاف عضو العالمي للفتوى: يسن للمصلي إذا أحس بوسوسة الشيطان له في صلاته أن يتعوذ بالله منه ، ويلتفت برأسه فقط ، ثم يتفل عن يساره ثلاثا ؛ لما روى مسلم (2203) عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا ) قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي .

وتابع: الدعاء والرجاء من الله أن يُبعد وساوس الشيطان وأن يُزيلها من قلب المُصلي، إذا أذن المؤذن فليكن يقينه ان الله يناديه ويدعوه للقائه .

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