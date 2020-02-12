السبت.. الصحة تنظم قافلة طبية فى غرب الأقصر

اعلنت مديرية الشئون الصحية بالاقصر عن تنظيم قافلة طبية ليومي السبت والاحد القادمين من فبراير الجارى وذلك بغرب الاقصر.





ياتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة ومن المقرر ان تقام القافلة بالساحة الإبراهيمية بجوار وحدة ابو العينين بعزبة الحوامد بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر .





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ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام ، الاسنان ، جراحه الاطفال ، تنظيم الاسره الباطنه، الجلديه ، الانف والاذن ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.