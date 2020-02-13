«أنا ضد التنمر» يتصدر الترند.. القومي للطفولة يطلق حملة تتخطى 11 مليون مشاهدة.. وحقوقيون الدراما العامل الأساسي للتنمر

عبلة ابراهيم :التغيرات الاجتماعية والدراما أكبر أسباب انتشار التنمر

وليد زهران : تصدر هاشتاج أنا ضد التنمر التريند خطوة على الطريق الصحيح

عزة العشماوى : حملة انا ضد التنمر تخطت 11 مليون مشاهدة





التنمر من أخطر الظواهر التى تواجه أطفالنا فى المجتمعات العربية بل وصل التنمر للكبار،للتوعية بخطورة هذه الظاهرة قام المجلس القومى للطفولة بإطلاق حملة أنا ضد التنمروحققت نجاحًا كبيرًا ، وهذه الأيام تصدر هاشتاج #أنا_ضد_التنمر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





قالت الدكتورة عبلة إبراهيم ، رئيس ادارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن إنهاء السلبيات واجب على كل جهة فى مصر .





وأضافت إبراهيم أن التنمر موجود فى امريكا أكثر من عندنا،وأيضًا موجود فى الدول العربية .









وأشادت بتصدر هاشتاج #أنا_ضد_التنمر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى ، لأن هذا يعنى وعى للمجتمعات العربية ضدهذه الظاهرة .

وأكدت أن انتشار هذه الظاهرة فى مجتمعاتنا بسبب التغيرات الاجتماعية التى تحدث ،والدور الكبير للدراما فى تصدير العنف لان الطفليتأثر بشكل كبير ويقلد ما يشاهده.

ونوهت أن هناك بعض الفتيات التى تتنمر على تقاليد المجتمع وعلى طاعه الوالدين، وتتنمر المراة على حياتها، لأن الرضا اصبح غير موجودفى مجتمعاتنا.





وأشارت لأن حملة المجلس القومى للطفولة والأمومة العام الماضى للتوعية بخطورة التنمر ناجحة ولكن أنتظر دور أكبر للمجلس فى محاربةبعض القضايا الأخرى مثل زواج الاطفال والختان والثأر .





وفى سياق متصل قال المحامى وليد زهران، عن تدشين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #انا_ضد_التنمر ، وتصدرالهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه خطوة على الطريق الصحيح .





وأضاف زهران أن المجلس القومى للطفولة قد قام العام الماضى بتدشين هذه الحملة وتم التوعية بخطورة التنمر فى المدارس وعلى وسائلالتواصل الاجتماعى وهذا دور المجلس القومى الذى يجب أن يتواجد فى قلب المشكلة التى تتعلق بالطفل بوجه عام وفى قضايا الاسرهبشكل خاص





وأكد أن القومى للطفوله صاحب الحق الاصيل فى مثل هذه المشكلات ، وأيضا عليه اقتراح المقترحات المتعلقه بالقوانين والتشريعات التىتخص الطفل.





وأشار لخطورة التنمر لأنه من الممكن أن يغير من حياه الاطفال، ويحوله لطفل عنيف ولذا كان واجب التوعيه بخطورته على كافة المستويات .





ونوه لدور المجلس القومى للطفوله والامومه لعمل هذه الحمله،وعبر عن سعادته بأن تنتشر هذه الحملة بين البلدان العربية التى تنتشر بهاالتنمر بنسب كبيرة .





وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد أطلق حملة لمناهضة التنمر في المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة يونيسيف،وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت شعار "أنا ضد التنمر".





وأكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة أن مشاهدات الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تخطت 11 مليون مشاهدة، ولاقت استحسانا وصدى واسعا بين الأطفال أنفسهم، وهو ما يعد الهدف الأساسي من الحملة والذي يتمثل في الوصولإلى كل طفل سواء متنمر أو متنمر به لوقف تلك الظاهرة التي لها آثار سيئة على الأطفال قد تؤدي إلى الانتحار.





هذا فيما وصلت عدد الاستشارات من الأطفال إلى ما يقرب من 150 استشارة على مدار يومين منذ إطلاقها في الإذاعة والتليفزيون.





وشملت الحملة منشورات تعريفية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تخللها بعض الفيديوهات التوضيحية، إلى جانب مشاركة العديد منالفنانين المشهورين، كان أبرزهم النجم أحمد حلمي، والذي تعرض لواقعة تنمر في صغره، وكشف عنها من خلال الحملة.





كما تضمنت الحملة تقديم خدمة المشورة التليفونية مجانًا من خلال، خط نجدة الطفل 16000، وذلك من خلال استشاريين متخصصين فيمثل هذه الحالات، كما يتم استقبال بعض الحالات التي تستدعي لإجراء عدد من جلسات الدعم النفسي من خلال غرفة للمشورة النفسيةالصديقة للطفل بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.