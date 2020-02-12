اعتبرتها تصويتاً بالثقة في النظام.. إيران تحاول استغلال الحشود في احتفالات ذكرى الثورة لتجميل صورتها

احتفل مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء إيران بذكرى ثورة عام 1979، إلا أن الاحتفالات جرت وسط توترات وصلت لأعلى مستوياتها بين طهران والولايات المتحدة في العقود الأربعة الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة أراب نيوز الدولية.





وألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني خطابا في ميدان آزادي الشهير بطهران ندد فيه بالولايات المتحدة ، وركز فيه أيضا على تشجيع البلاد على التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.





وتنظر إيران إلى نسبة المشاركة العالية في الاحتفالات باعتبارها تصويتًا بالثقة في النظام الديني الشيعي في البلاد، وهو أمر تريد إظهاره للعالم، في وقت مايزال فيه الغضب الشعبي مندلعًا بالبلاد، بسبب سوء الإدارة ، وما أسفر عنه قصف كارثي لطائرة ركاب أوكرانية في يناير، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.





ونفت طهران لعدة أيام أن قواتها أسقطت طائرة الركاب، لتعود بعد ذلك وتعترف تحت الضغط الغربي المتصاعد.





وشابت عملية إطلاق النار المواكب الجنائزية التي جذبت ملايين المشيعين للجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني ، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد.





وتسود حالة غضب من الاقتصاد الإيراني المتعثر منذ فترة طويلة ، والذي تضرر بشدة من العقوبات الأمريكية.





وفي نوفمبر الماضي، قام المتظاهرون الغاضبون في إيران بالاحتجاج ضد رفع أسعار البنزين التي حددتها الحكومة بنسبة 50٪ مما أدي إلى عرقلة حركة المرور في المدن الكبرى واشتبكوا أحيانًا مع الشرطة.





وتقول منظمة العفو الدولية، إن أكثر من 300 قُتلوا في احتجاجات عنيفة وفي حملة قمع حكومية لاحقة. ولم تعلن الحكومة الإيرانية عن عدد القتلى رغم أن المشرعين قالوا إن الآلاف اعتقلوا.





وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن المظاهرات جرت في أكثر من 5000 مدينة وبلدة ومنطقة في جميع أنحاء إيران.