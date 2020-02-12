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توك شو

مش عايز فلوس.. عمر كمال: أريد التقدير الأدبي من حسن شاكوش.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:34 م
عمر كمال حسن شاكوش
عمر كمال حسن شاكوش
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إبراهيم القادري
قال الفنان عمر كمال، إن الخلاف بيني وبين حسن شاكوش ليس منذ أول أمس ولكن هناك أشياء مخفية لم تظهر كما أنني منذ فترة وهناك زعل بداخلي تجاه حسن شاكوش وكنت أنتظر أن يحدث تغير له ولكنه لم يتغير . 

وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن اليوم عندما قمت بالبحث عن أغنيتي "بنت الجيران" على اليوتيوب وجدته كاتب عليها الكوبليه الخاص به كما أن الأغنية حققت 85 مليون إعجاب .

وأوضح عمر كمال، أن حسن شاكوش فنان كبير ويستحق أكثر من ذلك ولكن دون أن يأخذ حقى كما أن الإعلام ومواقع التواصل لا تذكر إلا اسم حسن علي الأغنية .

وتابع عمر كمال، أنا من قام بإعطاء حسن المساحة في الأغنية حتى يظهر وكان من المفترض أن يكون اسمى ملازماً لاسمه.

واستكمل عمر كمال ، أن حسن شاكوش قام بمداخلة في أحد البرامج لمدة 7 دقائق ولم يذكر اسمى فيهم كما انه كان يجب ان يشكرني على هذا النجاح .  

وأشار إلي أنني لم آخذ أى فلوس من اليوتيوب ، ولا أريد أن آخذ أى فلوس ولكن أريد أن  يكون هناك تقدير أدبى أو معنوى وليس أكثر.
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