مطران شبرا الخيمة يصلي القداس الختامي لصوم يونان بمقر المطرانية .. صور

صلي صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، اليوم الأربعاء القداس الختامي في ثالث أيام صوم يونان، بكنيسة مارجرجس شبرا البلد بمقر المطرانية.





شارك في صلوات القداس الإلهي في اليوم الأخير لصوم "أهل نينوي" كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وجمع كبير من شعب الكنيسة.





وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.





ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.





وكان البابا تواضروس الثاني أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.