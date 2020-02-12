الأنبا ديمتريوس يصلي آخر قداسات "صوم يونان" بمطرانية ملوي

صليّ نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، قداس ثالث أيام صوم يونان والذى بدأ الاثنين الماضي، بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي.





شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، وخلال القداس القى نيافته كلمة روحية بمناسبة الصوم.





وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.





ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.





وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.