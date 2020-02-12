AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا ديمتريوس يصلي آخر قداسات "صوم يونان" بمطرانية ملوي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:39 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
صليّ  نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، قداس ثالث أيام صوم يونان والذى بدأ الاثنين الماضي، بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي.

شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، وخلال القداس القى نيافته كلمة روحية بمناسبة الصوم.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.

ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا ثاؤفيلس يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا

الأنبا زوسيما يصلي أول قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح

الأنبا ديمتريوس يصلي قداس صوم يونان بالكنيسة المرقسية بملوي

سيامة 40 شماسا للخدمة بكنيسة مارجرجس والشهداء بشبرا الخيمة

الأنبا أرسانيوس يصلي القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة

مطران أسوان يمنح كاهن كنيسة مارمرقس رتبة القمصية

ترشيحاتنا

أول فيديو من نجلاء بدر للرد على صورتها في السرير المثيرة للجدل

تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

500 جنيه فى يومين.. رانيا يوسف أسد على السوشيال ميديا وشباك التذاكر يخذلها

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد 64 - 60 في دوري السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

الانشغال بالموبايل ينهي حياة مراهقة أثناء عبورها الطريق.. وعائلتها توجه تحذيرا للشباب