طريقة عمل تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير

تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير
عجينة ميلفي مخبوزة
الكريم باتيسيير
2 كوب لبن
ثلث كوب نشا
4 صفار بيض
فانيليا
ربع كوب سكر
للوجه
سكر بودرة
توت مشكل
فراولة للحشو
كريم شانتي للتزيين
- طريقة تحضير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير
* يخلط النشا مع اللبن
* يضاف صفار البيض والسكر والفانيليا ويقلب كل الخليط على البارد
* يقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام
* ترص طبقة من الملفيه المخبوز
* يوضع خليط الكريم باتسيير في كيس حلوانى ويضاف منه طبقة على الملفيه
* ترص شرائح الفراولة ويضاف المزيد من خليط الكريم باتسيير
* ترص طبقة أخرى من الملفيه المخبوز
* تكرر الـ3 خطوات السابقة
* يرش الوجه بالسكر البودرة على أشكال القلوب الورقية
* تزين وتقدم.