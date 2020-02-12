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مرأة

طريقة عمل تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:46 م
تورتة ميلفي بالكريم
تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير
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هاجر هانئ
 تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير
عجينة ميلفي  مخبوزة

الكريم باتيسيير
2 كوب لبن 
ثلث كوب نشا 
4 صفار بيض 
فانيليا 
ربع كوب سكر 

للوجه
سكر بودرة 
توت مشكل 
فراولة  للحشو
كريم شانتي  للتزيين

- طريقة تحضير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير
* يخلط النشا مع اللبن
* يضاف صفار البيض والسكر والفانيليا ويقلب كل الخليط على البارد
* يقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام
* ترص طبقة من الملفيه المخبوز
* يوضع خليط الكريم باتسيير في كيس حلوانى ويضاف منه طبقة على الملفيه
* ترص شرائح الفراولة ويضاف المزيد من خليط الكريم باتسيير
* ترص طبقة أخرى من الملفيه المخبوز
* تكرر الـ3 خطوات السابقة
* يرش الوجه بالسكر البودرة على أشكال القلوب الورقية
* تزين وتقدم.
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