طريقة عمل تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير

تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير

عجينة ميلفي مخبوزة





الكريم باتيسيير

2 كوب لبن

ثلث كوب نشا

4 صفار بيض

فانيليا

ربع كوب سكر





للوجه

سكر بودرة

توت مشكل

فراولة للحشو

كريم شانتي للتزيين





- طريقة تحضير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير

* يخلط النشا مع اللبن

* يضاف صفار البيض والسكر والفانيليا ويقلب كل الخليط على البارد

* يقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام

* ترص طبقة من الملفيه المخبوز

* يوضع خليط الكريم باتسيير في كيس حلوانى ويضاف منه طبقة على الملفيه

* ترص شرائح الفراولة ويضاف المزيد من خليط الكريم باتسيير

* ترص طبقة أخرى من الملفيه المخبوز

* تكرر الـ3 خطوات السابقة

* يرش الوجه بالسكر البودرة على أشكال القلوب الورقية

* تزين وتقدم.