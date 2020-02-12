إصرار وحرص.. أبو العينين: تحية إلى الأم المصرية الجيزاوية.. فيديو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المرأة المصرية ضربت مثلا رائعا في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وتكون حريصة على المشاركة في أي انتخابات.





وأضاف محمد أبو العينين في كلمته بعد فوزه في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وفق المؤشرات الأولية والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" بعض النساء وقفوا أمام اللجان لمدة 5 ساعات للإدلاء بأصواتهن وهذه أم البطل التي تبني المستقبل بإرادة وحب "





وتابع ابو العينين :" فخور بالمرأة المصرية وتحية إلى الأم المصرية الجيزاوية، مضيفا:" أشكر عظيمات مصر اللاتي شاركن في الانتخابات وأعتز بالامهات وكبار السن وذوي الهمم الذين شاركوا في الانتخابات بفرحة وحب".





وتابع أبو العينين:" أشكر شباب الجيزة للانتخاب والدعم، واحترم كل الأصوات واحترم المعارض والمؤيد".





وأكمل أبو العينين:" الانتخابات انتهب وكلفت بأن أكون نائب الدائرة وحق كل مواطن في الدائرة بأن أكون في خدمة أهالي الجيزة"