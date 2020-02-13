حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية حبس، مسجل خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 1.240 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن ضبط مسجل شقى خطر "فرض سيطرة"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.