أمين عام المجلس الأعلى للآثار ينعي علي رضوان شيخ الأثريين

نعى د. مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة ورئيس اتحاد الأثريين العرب والمُلقب بشيخ الأثريين.





وقال وزيري: تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، نبأ رحيل قمة إنسانية وقيمةً علميةً رفيعةً، المغفور له بإذن الله المربي الفاضل عالِم المصريات الدكتور علي رضوان، أستاذ التاريخ والحضارة المصرية القديمة، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، بعد أن علمَ أجيالًا، وقدم لعقودٍ عطاءً كبيرًا في سبيل العلم.





وتابع: إنني أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة العاملين بالمجلس الأعلى الآثار بخالص التعازي.



