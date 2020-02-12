AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أمين عام المجلس الأعلى للآثار ينعي علي رضوان شيخ الأثريين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:06 م
الراحل د.علي رضوان
الراحل د.علي رضوان
Advertisements
علاء المنياوي
نعى د. مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة ورئيس اتحاد الأثريين العرب والمُلقب بشيخ الأثريين.

وقال وزيري: تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، نبأ رحيل قمة إنسانية وقيمةً علميةً رفيعةً، المغفور له بإذن الله المربي الفاضل عالِم المصريات الدكتور علي رضوان، أستاذ التاريخ والحضارة المصرية القديمة، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، بعد أن علمَ أجيالًا، وقدم لعقودٍ عطاءً كبيرًا في سبيل العلم.

وتابع: إنني أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة العاملين بالمجلس الأعلى الآثار بخالص التعازي.

ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل

زيارة غير معلنة.. أمير قطر يلتقي بالرئيس روحاني في طهران.. اليوم

أمير قطر يصل إيران لأول مرة منذ توليه المنصب ويلتقي بالمرشد خامنئي

بدء احتفالية عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا المصرية

قرينة ملك البحرين ترسل برقية تعزية للسفير الراحل عزمي خليفة

ترشيحاتنا

مين أحلى؟.. درة وملك قورة بـ فستان واحد.. صور

في عيد الحب.. مصر للطيران تطرح تخفيضا 50% على أسعار الرحلات الدولية.. تفاصيل

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بعد فوزه بالانتخابات.. أبو العينين: كلفت بأن أكون نائب الدائرة.. وأحترم المؤيد والمعارض

أمران يجب على المسلم فعلهما للتخلص من أوراق المصحف الممزقة.. فيديو

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

AdvertisementS

طلب غير متوقع من أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

بقعة الدم كشفت الجد المغتصب.. حكاية الطفلة نعمة الميتة مرتين فى سوهاج

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية

إطلالة شتوية.. بوسي شلبي تتحدى البرد فى أسوان.. شاهد

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها