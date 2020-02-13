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حوادث

حبس عاطل لاتجاره في الهيروين بالبساتين

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس، عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى  المواد المخدرة وحيازة 120 جرام هيروين قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.
   
وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة  فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.
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