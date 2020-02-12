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ثقافة

ريحان عن وفاة علي رضوان: شيخ الأثريين الذي حمل هموم تراث الوطن العربي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

عبر الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب عن حزنه لوفاة الدكتور على رضوان عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة سابقا، الذي رحل اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 78 عاما.

وأوضح أن فقيد مصر والعالم شغل منصب عميد كلية الآثار وممثل مصر فى اليونسكو وعضو الجمعية التاريخية، ورئيس لجنة الترقيات وعضو المجلس الأعلى للثقافة ومستشار وزير التعليم، وحصل على جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل وأكبر جائزة من ألمانيا.

وأضاف الدكتور ريحان أن الفقيد حمل هموم قضايا الآثار والتراث فى كافة أنحاء الوطن العربى، عن طريق الاتحاد العام للآثريين العرب وجاب بلدانها من شرقها إلى غربها، وأصدر الاتحاد توصياته محذرًا من دمار الآثار فى الدول العربية قبل وقوعها.

ونبه إلى خطورة ما يحدث للآثار بالأرض المحتلة بفلسطين وطالب بحق الدول العربية فى الانتفاع من حق الملكية الفكرية للتراث العربى بالمتاحف والمؤسسات الدولية التى تقوم باستثماره بعيدًا عن موطنه الأصلى ودعم دوائر وهيئات الآثار لمركز المعلومات الأثرية بالاتحاد بالمعلومات والوثائق اللازمة لأرشفة التراث العربى وحفظه، وأن تعتمد جامعة الدول العربية الاتحاد العام للأثريين العرب كبيت خبرة فى مجال الآثار والمتاحف والترميم والتراث الحضارى العربى.

ونوه إلى أن مجلة الآثريين العرب ساهمت فى إمداد المكتبة العربية بأبحاث غطت آثار الوطن العربى ،فى كل تخصصات الآثار والترميم والمتاحف وغيرها، كما ساهمت فى ترقية طاقم الجامعات إلى أستاذ مساعد وأستاذ.

وفازت مجلة (اتحاد الأثريين العرب) بجائزة أفضل مجلة علمية متخصصة على المستوى الإقليمى وتسلم الفقيد  درع أفضل مجلة علمية محكمة متخصصة على مستوى الوطن العربى فى الآثار والترميم لعامى 2017 - 2018 على التوالى بعد أن حصلت على أكبر معامل تأثير للمجلات العربية المتخصصة".

وتابع بأن المجلة حصلت على شهادة وعلى معامل تأثير عربى لعام 2017 وقدره 2.9، فيما حصل "الإصدار الأجنبى" من المجلة على الاعتماد الدولى (ISI) ومعامل التأثير (0.589).

وقد جاءت هذه الإنجازات نتيجة جهود مضنية للاتحاد منذ 21 عاما للارتقاء بمستوى البحث العلمى للاتحاد العام للأثريين العرب، ليواكب متطلبات النشر العلمى الدولي، وحرصه على إصدار المجلة السنوية فى موعدها دون انقطاع.

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