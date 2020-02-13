حبس عاطل لحيازته 775 جرام حشيش بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية حبس، عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة775 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جرام" – مبلغ مالى).





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.