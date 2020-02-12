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أبوالعينين: الرئيس السيسي هو الظهير السياسي للمصريين.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:36 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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محمد حليم قنديل
قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والشكر للإخوة الأقباط للمشاركة وجهودهم فى دعمه فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.

وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة، إن نصف الأصوات التى حصل عليها وكانت سببا في نجاحه كانت من المرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية شاركت فى ثورة 30 يونيو وكان شيئا مشرفا.

ووجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية لوزارة الداخلية ووزير الداخلية الذي كان يتابع العملية الانتخابية أول بأول.

ووجه «محمد أبو العينين»، التحية للشهداء الأحرار الذين دفعوا حياتهم مقابل أن تبقى مصر آمنة وفي المكانة التي تليق بها في العالم.

وأشار «محمد أبو العينين»  إلى أن الرئيس السيسي هو الظهير السياسي للمصريين، والمرحلة القادمة تحتاج إلى الوقوف وراء الرئيس ونتكاتف  لبناء مصر الحديثة.
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