عمرو حسن: مواليد مصر في العام يساوون مواليد أوروبا بأكملها ..فيديو

قال الدكتور عمرو حسن ، الرئيس السابق للمجلس القومي للسكان، إن يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 وصل عدد السكان إلى 100 مليون مواطن، مشيرًا إلى أننا في عام وشهرين تخطينا مليون فرد.
وأضاف عمرو حسن ، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "أون إي"، أن مواليد مصر وحدهم كل عام يساوون مواليد أوروبا بأكملها، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على التنمية.
وأوضح عمرو حسن ، أنه يجب التوازن بين عنصرين الأول معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني، كما أن مصر في الآونة الأخيرة حققت طفرات في معدل النمو الاقتصادي.
وتابع عمرو حسن ، أن الناس حتى يشعروا بالإنجازات الاقتصادية يجب التحكم في النمو السكاني؛ لأنه زيادته تنهي كل شيء في معدل النمو الاقتصادى.
وأوضح عمرو حسن ، أن الأسرة هي التي يجب أن تأخذ قرار عدم الزيادة ولكن يجب أن ندعها بالمعلومات والإرشادات وبعد ذلك القرار يرجع لهم.