عمرو حسن: مواليد مصر في العام يساوون مواليد أوروبا بأكملها ..فيديو

وأضاف

، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "أون إي"، أن مواليد مصر وحدهم كل عام يساوون مواليد

بأكملها، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على التنمية.

أوروبا