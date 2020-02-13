حبس لصين سرقا أجهزة كهربائية من محل في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس لصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بعض الاجهزة الكهربائية من أحد المحلات لبيع اجهزة الكمبيوتر.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بمول بشارع عين شمس دائرة القسم ، مفادها قيام شخصين بعرض جهاز لاب توب للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية .