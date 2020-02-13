AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس لصين سرقا أجهزة كهربائية من محل في عين شمس

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:01 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس لصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بعض الاجهزة الكهربائية من أحد المحلات لبيع اجهزة الكمبيوتر.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بمول بشارع عين شمس  دائرة القسم ، مفادها قيام شخصين بعرض جهاز لاب توب للبيع  بثمن بخس لا يتناسب  وقيمته الحقيقية .

انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما عاطلين عثر بحوزتهما على جهاز لاب توب و شاحن " مجهولي المصدر " .

بمناقشتهما عن مصدر  المضبوطات بحوزتهما ، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مهندس اتصالات ومقيم شارع السوق القديم ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج بإسلوب " كسر الباب " .

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " كسر الباب " .
                                     
كما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة جهاز لاب توب، هاتف محمول  من داخل مسكن مندوب مبيعات ومقيم شارع  عبد العظيم مالك ـ دائرة القسم بذات الإسلوب .

تم بإرشادهما ضبط  المسروقات بمسكن المتهم الأول ، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط خادمة أثناء بيعها مجوهرات مسروقة من شقة مخدومتها بمدينة نصر

سقوط عصابة تخصصت في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مسروقات من شركة

سرقا مجوهرات.. حبس عامل وسيدة 4 أيام في الجمالية

بمفك وزردية.. حبس عاطل لسرقته بطاريات السيارات فى عين شمس

القبض على لصين سرقا دراجات هوائية من فيلا بالمعادى

ترشيحاتنا

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

أيمن سلامة يفجع الجمهور بوفاة مؤلف شهير

تنظيم مياه الشرب: المحاسبة ستكون طبقا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء ..فيديو

افضل الاعمال للميت بعد موته .. الإفتاء تحدد 5 أمور صالحة يصل ثوابها للمتوفى

44 إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها