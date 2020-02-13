حبس لصين سرقا أجهزة كهربائية من محل في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس لصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بعض الاجهزة الكهربائية من أحد المحلات لبيع اجهزة الكمبيوتر.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بمول بشارع عين شمس دائرة القسم ، مفادها قيام شخصين بعرض جهاز لاب توب للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية .
انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما عاطلين عثر بحوزتهما على جهاز لاب توب و شاحن " مجهولي المصدر " .
بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما ، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مهندس اتصالات ومقيم شارع السوق القديم ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج بإسلوب " كسر الباب " .
بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " كسر الباب " .
كما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة جهاز لاب توب، هاتف محمول من داخل مسكن مندوب مبيعات ومقيم شارع عبد العظيم مالك ـ دائرة القسم بذات الإسلوب .
تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول ، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.