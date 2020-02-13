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تعليم

تطبيق التصحيح الإلكتروني بعدد من مواد كلية الدراسات الإسلامية بأزهر قنا

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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قسم التعليم

استقبلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، فريق التصحيح الإلكتروني، التابع لوحدة تطوير التعليم المستمر بمكتب الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بأعمال التصحيح في المواد التي تم تطبيقه بها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، وذلك لأول مرة هذا العام.


واختتم فريق العمل أعماله بدورة تدريبية لعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك في إطار تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني بكليات الجامعة.


وقال الدكتور إسماعيل الدردير، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، إن الكلية حريصة على تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني تنفيذا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.


وأكد أن ذلك يأتي في سبيل تحقيق المزيد من التميز للجامعة على المستويين المحلي والدولي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والاهتمام بتطبيق وتطوير آليات ومهارات التعليم الفعال، والاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها، وأدواتها الحديثة في جودة العملية التعليمية.

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