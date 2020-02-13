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تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل برنامج "امحوتب" لعام 2021

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية  والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى،  يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  2021 /2022 

فى المجالات البحثية التالية:

Water : (sanitation, desalination, irrigation management)

Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars

Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C

Mathematics and their reaction

Physics

Earth and Space Sciences

Chemistry

Human Sciences and Humanities

Science Society ( tourism and Education)

Engineering Sciences (renewable energy)

Information, Communication and Technologies( multimedia)

Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

ويسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر  وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع  بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا ،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي :http://submission.asrt.sci.eg/

ولمزيد من المعلومات الاطلاع على : www.imhotep.eg.net


ويجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

كما يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية. 

وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 15 ابريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى


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