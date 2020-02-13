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فن

قبل طرحه .. 6 معلومات عن ألبوم عمرو دياب 2020 "سهران".. يضم 14 أغنية أبرزها "عم الطبيب"

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:48 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نحلة

ساعات قليلة ويستقبل جمهور عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" الذي انتظروه طويلا، خاصة أن عمرو دياب لم يطرح فى موسم الصيف ألبوما كاملا، بل اكتفى بطرح عدد من الأغاني السينجل فقط، وحرص عمرو خلال الفترة الماضية على الترويج للألبوم سواء بطرح بروموهات للأغاني أو بتقديم كوبليهات من أغاني الألبوم فى حفلاته.


ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن الألبوم قبل طرحه. 


1-  ألبوم "سهران" يضم  14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.


2- شارك تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه السعودية، في الألبوم  بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى، كما يتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.


3- من أغاني الألبوم سهران"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، "هيعيش يفتكرني"، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "قلبي متعلق"، كلمات عزيز الشافعي ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "عم الطبيب"، كلمات صابر كمال ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، "يا روقانك"، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع طارق مدكور، "حلوة البدايات"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "زي ما انتي"، كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "مكان في قلبي"، كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع طارق مدكور.


4- طرح "عمرو" من ألبوم سهران البرومو التشويقي للأغاني عم الطبيب، هيعيش يفتكرني، ويا روقانك.


5- عمرو دياب غني "عم الطيب" فى عدد من حفلاته، وحققت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما حمس الجمهور للألبوم. 


6- سيحتفل عمرو دياب بإطلاق الألبوم من خلال حفلتين الأولى  يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.


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