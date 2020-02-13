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ديني

حكم العجز عن الوفاء بالنذر

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:00 ص
حكم العجز عن الوفاء
حكم العجز عن الوفاء بالنذر
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محمود ضاحي

تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا يقول " ما حكم العجز عن الوفاء بالنذر.

أجاب  أمين لجنة الفتوى  خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مضمونة ( إنه كان لديه ماعز ونذر ذبحه لله، واحتاج لأموال فباعها، ومنذ ذلك الحين، وأموره ليست ميسرة ؟).

وعقب "وسام" "إذا نذرت نذر فعليك أن تفي به، أنفق ينفق عليك، والله سبحانه وتعالى يوسع على من يوسع على غيره".

هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.

واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: « هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»،بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأشار أمين الفتوى إلى أن نذور الطاعة منها:( صوم يوم الإثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال)، مبينًا: أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: (لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي)، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين النذر والفدي، فالأول كأن يقول الرجل "نذرا عليّ لو شفي ابني من المرض لأذبح خروفا او عجلا" وهذه هي الصيغة الرسمية والشرعية للنذر وفي هذه الحالة يجب ان يوفي بالنذر وتخرج الذبيحة كلها للفقراء ولا يجوز أن يأكل منها ، إلا إذا كان عند النذر قال : سأذبح خروفا وأجعل نصفه للفقراء والنصف الآخر لعائلتي . 

وأضاف : أما الفدي كأن يقول الرجل إذا شفي ابني سأذبح خروفا أو سأفعل كذا وهنا يجوز له أن يقسم الذبيحة ويأكل منها . 




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