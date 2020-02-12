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توك شو

نفذت خطتها بنسبة 99.9 %..محمد أبو العينين يشكر شقيقته لدورها فى الانتخابات..فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:36 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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محمد حليم قنديل
قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والشكر لشقيقته الحاجة سمية على دورها الكبير فى العملية الانتخابية بالجيزة.

وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للإحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة، إن شقيقته "سمية" قامت بدور كبير فى تحريك المرأة  إلى الانتخابات التكميلية بالجيزة.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحاجة سمية شقيقة الحاج محمد ابو العينين أتت إليه وعرضت عليه الخطة لتيسير حركة الانتخابات التكميلية وبالفعل قامت بتنفيذ جميع الأشياء التى قالتها فى الخطة.

وأشار «محمد أبو العينين»  إلى أن الحاجة سمية قامت بعمل منظم جدا وبارع جدا ودقيق جدا معتقدا أن الخطة التي رسمتها بالنسبة لـ الأعداد التى ستأتي لانتخابه أتت بنسبة 99.9%.

وأوضح «محمد أبو العينين»، أنه أخذ صور المرأة الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو وقام بعرضها فى الأمم المتحدة، قائلا "شوفوا أهي المرأة المصرية بتساند الثورة إزاي".
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