نفذت خطتها بنسبة 99.9 %..محمد أبو العينين يشكر شقيقته لدورها فى الانتخابات..فيديو

قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والشكر لشقيقته الحاجة سمية على دورها الكبير فى العملية الانتخابية بالجيزة.





وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للإحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة، إن شقيقته "سمية" قامت بدور كبير فى تحريك المرأة إلى الانتخابات التكميلية بالجيزة.





وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحاجة سمية شقيقة الحاج محمد ابو العينين أتت إليه وعرضت عليه الخطة لتيسير حركة الانتخابات التكميلية وبالفعل قامت بتنفيذ جميع الأشياء التى قالتها فى الخطة.





وأشار «محمد أبو العينين» إلى أن الحاجة سمية قامت بعمل منظم جدا وبارع جدا ودقيق جدا معتقدا أن الخطة التي رسمتها بالنسبة لـ الأعداد التى ستأتي لانتخابه أتت بنسبة 99.9%.



