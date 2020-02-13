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ثقافة

"ذوي القدرات ما لهم وما عليهم" بثقافة أسيوط

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن فعاليات التمكين الثقافي بفرع ثقافة اسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم بيت ثقافة القوصية ندوة تثقيفية بعنوان "ذوي القدرات ما لهم وما عليهم" بمقر جمعية الشعراوي الخيرية، حاضرها أحمد عبد الواحد، بحضور محمود عبد الحميد أمين صندوق جمعية الشعراوي الخيرية، تناول احمد عبد الواحد حديثه حول ذوي الاحتياجات الخاصة وهم الأفراد المصابون بأحد أنواع الإعاقة أو فقدان إحدى الحواس الخمسة وتعرضهم إلى الكثير من الضغوطات بفعل المجتمع والبيئة المحيطة وطبيعة الأشخاص الذين يتعاملون معهم على أنهم عنصر مختلف وغير مرغوب فيه وخاصة بسبب صعوبة التعامل التواصل معهم، كما تناول عبد الحميد طرق التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة التي يجب أن نتبعها لنحسن التعامل معهم ومراعاة لمشاعرهم وما هي أهم طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أن طرق كثيرة يجب الأخذ بها لدى تعاملنا مع الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة ومنها تشجيع أفراد العائلة الآخرين على المشاركة في أنشطة مختلفة تجمعهم مع أصحاب هذه المشكلة، ويجب اتقان فن التعامل معهم والتواصل الودي التركيز بالحديث على سؤالهم عن أحوالهم وأخبارهم وانجازاتهم

كما استضاف البيت أطفال مدرسة ابو سيف الإبتدائية الجديدة ببني قرة حيث بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل، بجانب ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، وتقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات، بالإضافة إلى تقديم مسابقة ثقافية للأطفال، إلى جانب طرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية
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