محافظة المنوفية تستجيب لشكاوى أهالي قرية "بوهة شطانوف" من تراكم القمامة وإغلاق المستشفى.. فيديو

رئيس الوزراء يستعرض التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. المنظومة تلقت 61 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال ديسمبر الماضي.. وتعاملت مع 58 ألفا منها.. والاستجابة لـ 80% من شكاوي القمامة