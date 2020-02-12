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محافظة المنوفية تستجيب لشكاوى أهالي قرية "بوهة شطانوف" من تراكم القمامة وإغلاق المستشفى.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:45 م
القمامة
القمامة
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إبراهيم القادري
قال معتز حجازى المتحدث الرسمى باسم محافظة المنوفية ، إن عند وصول الشكوى الي  محافظ المنوفية أصدر تعليمات إلى رئيس مجلس مدينة أشمون لتحرك المعدات وإزالة القمامة والمخلفات من الشوارع .


وأضاف معتز حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الوحدة المحلية تقوم بإزالة هذه القمامة 3 مرات في الأسبوع وهذا ليس عددا كافيا ويجب أن نزيلها 3 مرات في اليوم .


وأوضح معتز حجازي ، أن الوحدة المحلية يتبعها 6 قرى ونقوم بتقسيم المعدات عليها علي مدار الاسبوع ونسير في هذه الخدمة على جدول زمني معين .


وتابع معتز حجازى ، أن محافظ الفيوم اصدر قرار بزيادة المعدات خلال السنه المالية الجديده لتغطية احتياجات المركز من المعدات التي تقوم بإزالة القمامة .



واستكمل معتز حجازي: أننا سنقوم بدفع عدد كبير من المعدات داخل المحافظة وهذا بناء على تكليف السيد المحافظ .
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