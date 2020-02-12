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توك شو

المايسترو.. أبو العينين يمنح محسن حسن لقبا لدوره في تنظيم الانتخابات التكميلية.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:59 م
أبو العينين
أبو العينين
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محمد حليم قنديل
لقب رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محسن حسن بالـ  "المايسترو" الذي وضع جميع الآلات الموسيقية بجانبه قائلا "هو اللى وقف يخطط ويعزف ويدير خطة الانتخابات فى كل أنحاء الجيزة".

وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه لجان الجيزة ، وفق النتائج الأولية، إن محسن حسن يمتلك خبرة كبيرة فى مجال الانتخابات. مشيرا إلى أنه يعرف جميع بقع الجيزة وجميع عائلاتها.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حسن عمل خطة كاملة متكاملة للجيزة.

وأشار «محمد أبو العينين»  إلى أن محسن حسن قال لـ محمد أبو العينين "إن هذه الانتخابات ستكون فيها تطورات جديدة ونريد تكبير مستقبل وطن ونخش معاه ويبقى لنا دور كبير معاه".

وأوضح «أبو العينين»، "ان محسن حسن مسك الجانب الرجالي بأكمله بجانب شقيقته الحاجة سمية التى كانت ماسكة الجانب النسائي بأكمله".
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