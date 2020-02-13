فتاوى تشغل الأذهان.. أمران يجب على المسلم فعلهما للتخلص من أوراق المصحف الممزقة.. وشراء سيارة بالتقسيط من البنك جائز في هذه الحالة.. وعن أسباب السهو في الصلاة وعلاجه.. مركز الأزهر يجيب

لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟.. الشيخ محمد عبد المعبود يجيب

أمين الفتوى: الحديث عن السهو في الصلاة ليس بالأمر المستغرب





تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





ورد سؤال إلى الشيخ محمد عبدالمعبود عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا يقول" ندعو الله ولا يستجاب لنا.. لماذا".





أجاب عبدالمعبود، خلال لقائه ببرنامج " فتاوى البلد" أن الدعاء أساس العبادة ، وعلينا اليقين وحسن الظن بالله، وأن ندعو الله والقلب غير غافل لنداء الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم" ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة" والله لايقبل دعاء غافل.





وأوضح من آداب الدعاء، حسن التأدب مع الله قال تعالى " ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" ، كما أن من آداب الدعاء الكسب الحلال عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا وقال "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ".

وأكمل: رَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟".

واختتم: الدعاء بالخير وعدم الاستعجال ، ولا يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل الدعاء.

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن أوراق المصحف التي قطعت ومزقت يجب على المسلمين أن يعظموها، فإذا قطعت أوراق المصحف ينبغي المسارعة إلى إصلاحه عن طريق تجليده من جديد للتمكن من القراءة فيه مرة أخرى.

وأضاف "عويس" عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه إذا كان غير ممكن تجليده نفعل كما قال الحنفية والحنابلة؛ أن ندفنها في أرض طاهرة كـ"المسلم الحي الذي يموت".

وأشار عضو الأزهر العالمي للفتوى، إلى رأي ثانٍ؛ وهو أن تُحرق ثم تدفن رفاتها في أرض طاهرة، وهذه الأوراق إما تدفن أو تحرق، وكله جائز.

وأكد أن المهم في التخلص من أوراق المصحف؛ ألا يتم امتهانه، بل يكون القصد من ذلك احترامه، وعدم إلحاق ما لا يجوز إلحاقه بكتاب الله- عز وجل-.

وتلقى الشيخ ابراهيم كمال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا يقول "ما أسباب السهو في الصلاة وما علاجه".

أجاب كمال، خلال لقائه لبرنامج" فتاوى البلد" أن الحديث عن السهو في الصلاة ليس بالأمر المستغرب سواء السرحان أو التفكير في أمر من أمور الدينا، لكن لاينبغي لأحد أن يتجاهل أو يستسلم للسهو، قال تعالى" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون".

وأضاف عضو العالمي للفتوى: يسن للمصلي إذا أحس بوسوسة الشيطان له في صلاته أن يتعوذ بالله منه ، ويلتفت برأسه فقط ، ثم يتفل عن يساره ثلاثا ؛ لما روى مسلم (2203) عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا ) قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي .

وتابع: الدعاء والرجاء من الله أن يُبعد وساوس الشيطان وأن يُزيلها من قلب المُصلي، إذا أذن المؤذن فليكن يقينه ان الله يناديه ويدعوه للقائه .

تلقى الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا يقول "ما حكم الشرع في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟".

وقال عرفة، خلال لقائه في برنامج " فتاوى البلد" أن هذه المعاملة جائزة شرعًا وهي أن يتملك البنك السيارة من معرض السيارات، مضيفا: أن "التعامل مع البنك، ودور البنك أن يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعها للشخص إذا توسطت السلعة فلا ربا ويسمى البيع بالتقسيط وهو جائز".

واختتم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية تقول أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".