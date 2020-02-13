AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش أثر الوحدة الوطنية في رفعة الوطن

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
‏‎أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية وأثرها في رفعة الوطن"، تحدثت خلالها زينب طه عن مفهوم كلمة وطن ومظاهر الإنتماء إليه، مشيرة إلى أهمية ترابط النسيج الوطني دون تفرقة في الدين أو العرق أو اللون أو النوع، الأمر الذي يخلق جو من الترابط الملحمي بين أفراد هذا الوطن ويجعلهم على قلب رجل واحد في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، تلى ذلك ورشة تعليم رسم ضمن نشاط المرسم اليومي. 

نظم بيت ثقافة رشدي ورشة عمل معلقات جلدية قامت خلالها الفنانة التشكيلية هند حسن بتدريب الرواد على عمل التصميمات بتقنيات مختلفة منها التفريغ والتدكيك والتضفير والحرق والتلوين المباشر على الجلد الطبيعى، أعقب ذلك محاضرة بعنوان "كيفية الاقتصاد فى المنزل وتوفير ميزانية البيت" تحدثت خلالها مسئول نادي المرأة عن الوسائل المختلفة لمساعدة ربة المنزل فى الاقتصاد فى ميزانية المنزل.

أعدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الأنفوشى محاضرة لمناقشة كتاب "وقت الفراغ كيف تستثمره في الإجازات الصيفية" للمؤلف إبراهيم الشناوي، كما نظم نادي الأدب أمسية بعنوان "شتاء يلهم الشعراء" بحضور الناقد أحمد سماحة ونخبة من شعراء الثغر، بينما عقد نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل اللقاء الأسبوعي لمناقشة أعمال الأعضاء، بجانب ذلك قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للقصر عرض فني بقيادة الفنان نصر الدين محمد، وذلك بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، تضمن مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري منها الصيادين، الزفة الإسكندراني، عمار يا إسكندرية، وحلاوة شمسنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني.. محاضرة بفرع ثقافة المنيا

فن الاتيكيت وتأثيره في حياتنا اليومية.. ندوة بقصر ثقافة الإسكندرية

الثقافة والأخلاق أساسيات المجتمع محاضرة بثقافة الأقصر

ثقافة دمياط تناقش التطرف الديني وجذور الإرهاب

ثقافة الشرقية تحتفل بأعياد الميلاد المجيد

"السيكودراما في السينما المصرية" ندوة بثقافة الإسكندرية

ترشيحاتنا

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

أول تعليق من ألمانيا على قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا

بالسيلفي.. العاملون بمستشفى كفر الدوار ينفون شائعة رفض استقبال مواطن صيني لإصابته بـ فيروس كورونا

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

الخولي: إدارة المصري "قرفت".. وخاطبنا نهضة بركان للعب مباراة الذهاب في مراكش

الصين: 242 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

إيقاف عبد الحفيظ باطل.. خالد الغندور يدافع عن مدير الكرة بالأهلي ضد اتحاد الكرة

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

مشاجرة بين الفئران في المترو.. شاهد أفضل 4 صور في 2020

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة بين الفئران في المترو.. شاهد أفضل 4 صور في 2020

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد