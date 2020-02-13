ثقافة الإسكندرية تناقش أثر الوحدة الوطنية في رفعة الوطن

‏‎أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية وأثرها في رفعة الوطن"، تحدثت خلالها زينب طه عن مفهوم كلمة وطن ومظاهر الإنتماء إليه، مشيرة إلى أهمية ترابط النسيج الوطني دون تفرقة في الدين أو العرق أو اللون أو النوع، الأمر الذي يخلق جو من الترابط الملحمي بين أفراد هذا الوطن ويجعلهم على قلب رجل واحد في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، تلى ذلك ورشة تعليم رسم ضمن نشاط المرسم اليومي.





نظم بيت ثقافة رشدي ورشة عمل معلقات جلدية قامت خلالها الفنانة التشكيلية هند حسن بتدريب الرواد على عمل التصميمات بتقنيات مختلفة منها التفريغ والتدكيك والتضفير والحرق والتلوين المباشر على الجلد الطبيعى، أعقب ذلك محاضرة بعنوان "كيفية الاقتصاد فى المنزل وتوفير ميزانية البيت" تحدثت خلالها مسئول نادي المرأة عن الوسائل المختلفة لمساعدة ربة المنزل فى الاقتصاد فى ميزانية المنزل.



