حبس 4 سيدات وعاطل كونوا عصابة لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اول، حبس 4 سيدات وعاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة لاستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى اعمال التسول.









وكان قد ألقى القبض على أفراد العصابتين وبصحبتهم عدد كبير من أطفال الشوارع، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.





فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.





بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية) وبصحبتهما طفلتين "نجلتى زوج والدة إحداهما")، وبمناقشتهما أقرت إحداهما بإستغلال "نجلتى زوج والدتها" فى أعمال التسول بمساعدة الثانية.





وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال والإتجار بهم عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالإشتراك مع (سيدتين، مقيمتين بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، مدينة نصر أول" بالقاهرة – عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية).





بإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم (4 أطفال أنجال إحدى المتهمات)، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأولى والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.