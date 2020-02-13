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فرس الرهان.. علاء عابد: أبو العينين إضافة لـ مستقبل وطن .. ويتمتع بسمعة طيبة وتاريخ مشرف

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:48 ص
رجل الأعمال أبو العينين
رجل الأعمال أبو العينين والنائب علاء عابد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حزب "مستقبل وطن" كان لديه مرشح نموذجي، مؤكدًا «حزب مستقبل وطن مش هيلاقي مرشح أفضل من محمد أبو العينين، لأنه يتمتع بسمعة طيبة وتاريخ مشرف، لذلك كان فرس الرهان».

وأضاف النائب علاء عابد، خلال كلمته بعد فوز محمد أبو العينين بـ لجان الجيزة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب باكتساح، أن سبب اختيار "مستقبل وطن" لرجل الأعمال محمد أبو العينين؛ لأن له تاريخًا في التشريع والرقابة مشرف، وسمعة طيبة وتواصل وعطاء لأهالي دائرته، وقدرة على التواصل مع الدول العربية والأوروبية، موضحًا أن حب أهالي الجيزة لمحمد أبو العينين ظهر في انتخابات الجيزة على مدار اليومين الماضيين.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، صمم على اختيار رجل الأعمال محمد أبو العينين نائبًا لرئيس الحزب، ونائبًا لأهالي الجيزة، لافتًا إلى أن ما تم في غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن لابد أن يُدرس؛ لأنه قدم نموذجًا لم يخطئ بنسبة 1%، وجميع التقديرات كانت صحيحة 100%.

وأوضح أن رجل الأعمال محمد أبو العينين أعطى الكثير لدائرته ولبلده، وهذا الرجل مثال وقدوة للجميع، لافتًا إلى أن محمد أبو العينين هدد بالقتل من قبل الجماعة الإرهابية في حكم الإخوان، وقال وقتها «أنا وأولادي ومالي فداءً لمصر ولن انصاع إليكم أبدًا».

ونوه بأنه كان اختيار حزب مستقبل وطن لرجل الأعمال محمد أبو العينين فرس الرهان وكان لديهم ثقة منذ البداية بأن هذه المعركة سيفوزون بها رغم كل الشائعات والتهم الكاذبة ولكن الرد كان قانونيا.
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