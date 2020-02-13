استرداد حق الشعب.. إزالة 65 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الفيوم.. و42 حالة في قنا

- استمرار أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

- إزالة 65 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الفيوم

- إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في القليوبية

- إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بـ الفيوم - حق الشعب.. إزالة 42 حالة تعد على أراضي الدولة في قنا















تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تنفيذ أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الدولة .





و تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي بدأت في الثاني من شهر فبراير الحالي، وأسفرت عن إزالة 65 حالة تعدٍ واسترداد 575 فدانًا و10 قراريط، و66,927 متر.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة بالمراكز، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد حافظ مدير عام أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المُخالفين.





واستعرض رئيس مدينة اطسا حالات الإزالة بالموجة، لافتا إلى ازالة 11 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 528 فدانًا و6 قيراط، وإزالة تعديات واسترداد 21,727 م2 مبانى بواقع 22 حالة بالمركز نفسه.





وفي مركز الفيوم، استعرض رئيس المدينة، إزالة 4 حالات تعد بالزراعة بمساحة 6 فدادين و4 قراريط، وإزالة حالتى تعد بالبناء بمساحة 45,200 متر مربع، كما استعرض رئيس مركز يوسف الصديق إزالة 26 حالة تعد بالبناء بمساحة 41 فدانًا.





وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على استرداد جميع الأراضي من واضعى اليد المتقاعسين عن سداد المصروفات والرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الإزالة بكل حزم خلال تلك الموجة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، والحجز الإداري على المنشآت الاستثمارية وما بها من أصول ومعدات مع فرض الحراسة عليها.





ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق أولًا بأول مع مديرية الأمن وتحديد خطوط سير عمل الحملات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات، لتنفيذ الأعمال من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب.





كما وجّه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح مشددًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، الذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم ولم يتقدموا أو تقدموا ولم يثبتوا جديتهم.





جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية منية السباع التابعة لمركز ومدينة بنها ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة وتم إزالة عدد 50 حالة على الأرض الزراعية واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.





وأشاد محافظ القليوبية برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهًا رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستعداد الكامل وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، ومواصلة الحملات المكثفة يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة.





فيما شدّد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد ومديري الإدارات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والأمنية بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أولًا بأول قبل تفاقم التعدى الذى قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الإزالات.





وذلك عن طريق الرصد والمتابعة المتواصلة للأراضى الزراعية من خلال حملات دورية مستمرة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم أثناء زيارته لمديرية الزراعة أمس العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقال وكيل الوزارة قد تمكنت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بإزالة بناحية تلات علي مساحة 1 قيراط بزمام جمعية تلات بحضور المهندس سيد الباشا رئيس الوحدة المحلية بتلات والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية وبالإدارة والمهندس محمود طه مدير جمعية تلات.





وإزالة حالة أخرى اليوم زمام ناحية قحافة رئاسة حى شرق تم ردم لبشه داخل أسوار على مساحة 2 قيراط بحضور المهندس ياسر جمعة رئيس حي شرق والمهندس جمال عبد الحليم وكيل الحماية.