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منوعات

ناشئ الزمالك المريض بالسرطان: أشكر نجوم وقناة الأهلي.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وجه اللاعب سعد محمد ناشئ الزمالك الذي يحارب مرض السرطان الشكر إلى كل من دعمه خلال فترة مرضه الصعبة سواء من اللاعبين أو جماهير ناديي الأهلي والزمالك.

وقال سعد خلال مقابلة مع موقع "صدى البلد" إن حالة الدعم الواسعة التي لم يتخيلها أثرت بالإيجاب على حالته المعنوية.

وأضاف أن هذا الدعم المعنوي دفعه إلى تلقي جرعة العلاج وتحمل آلامها.

وعن اللاعبين الذين دعموه، قال إن نجم الزمالك محمود شيكابالا زاره، وكذلك دعمه طارق حامد بتغريدة عبر تويتر، والتي أسعدته للغاية.

وواصل أن الاعب محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة ولاعب الزمالك السابق اتصل به هاتفيا، مؤكدا أنه لاعبه المفضل وأنه يرتدي رقم 20 مع الناشئين تيمنا به.

وأشار إلى أن نجم النادي الأهلي أحمد الشيخ، لاعبه المفضل في الأهلي، يتواصل معه دائما، كما أن حسين السيد لاعب الأهلي المعار إلى نادي الصفاقسي التونسي قد اتصل به ودعمه.

كما وجه الشكر إلى قناة النادي الأهلي وبخاصة برنامج "الناشئين" الذي يقدمه نجم القلعة الحمراء السابق أسامة حسني، الذي وجه رسالة دعم له.


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