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محافظات

إزالة 363 حالة تعدي على أملاك الدولة في بني سويف

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:04 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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محمد عبد الحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار  الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،"والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة. 

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وصرح محافظ بني سويف،أنه تم" اليوم الأربعاء "إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض أملاك دولة بناحية بني عقبة – مركز ببا،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن"إلى 363 حالة،مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

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