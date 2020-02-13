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غامد بدير: قمنا بتصنيع سيارات كهربائية داخل الغردقة وشرم الشيخ ..فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:07 ص
غامد حامد
غامد حامد
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إبراهيم القادري
قال المهندس غامد بدير مالك أحد مصانع السيارات الكهربائية، إننا قمنا بتصنيع السيارات الكهربائية داخل الغردقة وشرم وهي السيارات التي تنقل السياح من الفنادق، ومنها نوعان يعمل أحدهما بالبنزين والآخر بالكهرباء.


وأضاف غامد بدير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات في وزارة الصناعة الخفيفة والمتوسطة سنقوم بإنتاج 3 أنواع من السيارات الكهربائية.


وأوضح غامد بدير ، أن السيارة الأولى يمكن أن تقل فردا أو اثنين، وهناك موديل آخر يحمل 14 شخصا وهي تستخدم في المصانع لنقل العمال والنوع الثالث يعتبر نقل لحمل البضائع الخفيفة بين المصانع.


وتابع غامد حامد ، أننا نقوم بتصنيع الشاسيه والهيكل و العفشة الأمامية والخلفية كاملة والطنابير وسيتم تصنيع الفرامل والهيكل الفايبر حتى يكون خفيفا وكل هذه الخامات من مصر عادا الماتور نقوم باستيرادها من الخارج .

واستكمل غامد حامد ، أن النسبة الكبيرة في صناعة العربية هي نسبة مصرية وبأيدي مصرية خالصة.
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