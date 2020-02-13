أحمد حسن يتوقع تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تدرس إمكانية تخفيف العقوبة على لاعبي نادي بيراميدز الموقعة عليهم عقب أحداث الشغب في مباراة الفريق أمام الأهلي.





وأضاف أحمد حسن، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن اعتراض بعض اللاعبين على قرارات الحكم أمر وارد الحدوث ومقبول، ولكن الأمر تجاوز الاعتراض إلى توجيه السباب.



