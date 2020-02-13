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مرأة

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:01 ص
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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هاجر هانئ
هنأت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، شقيقتها نور الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، عبر نشر مجموعة من الصور التي جمعتهما.

واعتادت نور شقيقة هنا الزاهد  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورها، حيث إنها تميل إلى ارتداء ملابس كاجوال ولا تحب الملابس الكلاسيكية أو فساتين السهرة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال صورها التي تنشرها عبر حسابها على السوشيال ميديا.

تحرص نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد  على اختيار الأزياء والصيحات الغير تقليدية والغريبة إلى حد ما، كما أنها لا تعتمد فى الكثير من الأحيان على استخدام مساحيق المكياج وتفضل تسريحات الشعر البسيطة غير المبالغ فيها.



غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها
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