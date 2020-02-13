غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

هنأت الفنانة

هنا الزاهد

عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، شقيقتها نور الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، عبر نشر مجموعة من الصور

التي

جمعتهما.