حالة واحدة تتيح لـ الزمالك تعديل قائمة السوبر الأفريقي قبل لقاء الترجي

يواجه نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، نظيره الترجي الرياضي التونسي، في مباراة لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.
وقال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادي، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك" الفضائية، إن إجراء أي تبديل في قائمة الزمالك قبل المباراة مرهون بتقديم تقرير طبي يكشف عن صعوبة مشاركة اللاعب المستبدل.
وتابع "إرسال الأهلي طلبا بتحديد موعد 29 فبراير لخوض مواجهة صن داونز سيتم دراسته بواسطة اللجنة المختصة، ولا يعنى إرسال الطلب الموافقة عليه، ومن ثم فإن الزمالك ينتظر قرار الكاف بتحديد موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز، والزمالك أمام الترجي".
وحسب ما تؤكده لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فلن تلعب أشواط إضافية في السوبر الإفريقي، في حال انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل، بل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي مباشرًا.
وتمتلك الأندية المصرية ممثلة في النادي الأهلي، أسبقية وتفوق واضح على الفرق التونسية، في منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي، وتوج النادي الأهلي من قبل بـ 3 بطولات في كأس السوبر، أمام فرق تونسية، 2 منها أمام النادي الصفاقسي عامي 2008، 2014، وأمام النجم الساحلي مرة عام 2007.
كما أن نادي الترجي خاض بطولة كأس السوبر الإفريقي العام الماضي في قطر، أمام نادي الرجاء المغربي، وخسره عندما كان باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، يدرب الفريق المغربي.