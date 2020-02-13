حالة واحدة تتيح لـ الزمالك تعديل قائمة السوبر الأفريقي قبل لقاء الترجي

يواجه نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، نظيره الترجي الرياضي التونسي، في مباراة لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.





وقال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادي، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك" الفضائية، إن إجراء أي تبديل في قائمة الزمالك قبل المباراة مرهون بتقديم تقرير طبي يكشف عن صعوبة مشاركة اللاعب المستبدل.





وتابع "إ رسال الأهلي طلبا بتحديد موعد 29 فبراير لخوض مواجهة صن داونز سيتم دراسته بواسطة اللجنة المختصة، ولا يعنى إرسال الطلب الموافقة عليه، ومن ثم فإن الزمالك ينتظر قرار الكاف بتحديد موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز، والزمالك أمام الترجي".