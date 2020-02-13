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التضامن الاجتماعي: حملة «2 كفاية» تعاملت مع مشكلة الإنجاب بشكل علمي ..فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:09 ص
السكان
السكان
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع "2 كفاية"، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "2 كفاية" حققت نجاحًا كبيرًا ملموسًا شعر به الجميع.


وأضافت ديزيريه لبيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، أن الحملة تعاملت مع مشكلة الإنجاب بشكل علمى، وبدأنا نرى الاستراتيجية القومية للسكان وهي الاستراتيجيات التي حددتها الدولة إلي كل وزارة لمعرفة الدور الذي يجب القيام به.


وأوضحت ديزيريه لبيب ، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية وهذا ما قمنا به.


وتابعت ديزيريه لبيب، أن المبادرة عملت على القرى والمحافظات الأكثر فقرا والأعلي في الخصوبة ووجدنا أن المحافظات الأعلي في الخصوبة هي الأكثر فقرًا.


واستكملت ديزيريه لبيب، أن عدد هذه المحافظات 10، وتبدأ من الجيزة حتي تصل إلى الصعيد ومعها محافظة البحيرة.  

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