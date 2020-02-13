في أول ظهور له منذ 8 سنوات.. العثور على «الحوت القاتل» نافقًا بالغردقة

عثرت محميات البحر الأحمر على حوت ضخم، نافق على شاطئ إحدى القرى السياحية، جنوب الغردقة، مساء الأربعاء، من نوعية " الحوت القاتل الكاذب"، Folse killer wheel، وهو عبارة عن حوت صغير السن يبلغ طولة أكثر من 5 أمتار.





ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، والانتقال إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحيوان البحري النافق، وإخطار إدارة المرور وشرطة البيئة لتأمين عملية نقلة عبر الطريق بواسطة سيارة المحميات إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة للبدء في تشكيل فريق عمل من باحثي المحميات والمعهد للفحص الظاهري وتشريحه لفحص المعدة والأمعاء، وأخذ عينات لبيان أسباب نفوقة وإعداد تقرير عنة واذا كانت حالته الخارجية سليمة يمكن تحنيطة وذلك لقيمة هذه النوعية من الدلافين.





يذكر أن هذا الدولفين يطلق عليه القاتل الكاذب لوجود شبه كبير بينه وبين الحوت، وغير مؤذ للإنسان، وهو دولفين من فصيلة الحيتان، يبلغ طوله 5 أمتار، وأول ظهور له بمياه البحر الأحمر كان فى عام 1985، وآخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 أبريل 2012، و لا يسير منفردا ويظهر عادة فى أسراب، ولا يظهر بمناطق الأنشطة السياحية، بل بالمناطق الهادئة.



