AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في أول ظهور له منذ 8 سنوات.. العثور على «الحوت القاتل» نافقًا بالغردقة

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
عثرت محميات البحر الأحمر على حوت ضخم، نافق على شاطئ إحدى القرى السياحية، جنوب الغردقة، مساء الأربعاء، من نوعية " الحوت القاتل الكاذب"، Folse killer wheel، وهو عبارة عن حوت صغير السن يبلغ طولة أكثر من 5 أمتار. 

ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، والانتقال إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحيوان البحري النافق، وإخطار إدارة المرور وشرطة البيئة لتأمين عملية نقلة عبر الطريق بواسطة سيارة المحميات إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة للبدء في تشكيل فريق عمل من باحثي المحميات والمعهد للفحص الظاهري وتشريحه لفحص المعدة والأمعاء، وأخذ عينات لبيان أسباب نفوقة وإعداد تقرير عنة واذا كانت حالته الخارجية سليمة يمكن تحنيطة وذلك لقيمة هذه النوعية من الدلافين. 

يذكر أن هذا الدولفين يطلق عليه القاتل الكاذب لوجود شبه كبير بينه وبين الحوت، وغير مؤذ للإنسان، وهو دولفين من فصيلة الحيتان، يبلغ طوله 5 أمتار، وأول ظهور له بمياه البحر الأحمر كان فى عام 1985، وآخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 أبريل 2012، و لا يسير منفردا ويظهر عادة فى أسراب، ولا يظهر بمناطق الأنشطة السياحية، بل بالمناطق الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على دولفين نافق في الأدبية بخليج السويس ودفنه

استخراج خراطيم بلاستيك من معدته.. إنقاذ دولفين في البحر الأحمر

لكل اسم حكاية.. وادي الحيتان تراث عالمي شاهد على الحياة القديمة قبل 40 مليون سنة

لأول مرة في الغردقة.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقاً على شاطئ قرية سياحية

ترشيحاتنا

إكرامي حدد وجهته وفتحي مستمر.. سيف زاهر يكشف مصير التجديد لرباعي الأهلي

افضل الاعمال للميت بعد موته .. الإفتاء تحدد 5 أمور صالحة يصل ثوابها للمتوفى

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

علاج للإيدز.. الصين تختبر عقارين مضادين لفيروس كورونا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

على أنوار الشمع.. محمد رشاد يغني لـ مي حلمي «انزل يا جميل في الساحة»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها