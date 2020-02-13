كارمن سليمان تشارك جمهورها بذكريات خطوبتها.. شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت كارمن سليمان على الصورة، قائلة "بحب الصورة دي جدا الصورة اتصورناها يوم الخطوبة".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله ربنا يحفظكم" و "ماشاء الله عليكم" و "عسلات" و "ايه الجمال ده كله" و "ربنا يسعدكم".





يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".





وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎