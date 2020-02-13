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أخبار العالم

الصين: 242 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي إلى 242 شخصًا، مشيرةً إلى أن أعداد الوفيات في المقاطعة، مركز انتشار الفيروس، ارتفع أيضًا ليصبح ألف و310 حالات. 

وقالت الوزارة منذ قليل إن أعداد المصابين بالفيروس في مقاطعة هوبي ارتفع ليصبح 14 ألفا و840 حالة. 

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الأربعاء، إن "من المبكر جدا" القول ما إذا وصل فيروس كورونا المستجد إلى ذروته أو متى يمكن أن ينتهي، وذلك بعدما بدأ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بالتراجع.

وتحدث مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس عن "استقرار في عدد الإصابات الجديدة المسجلة في الصين الأسبوع الماضي"، مشددا على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات.
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