رئيس مستقبل وطن يشكر أهالي الجيزة على دعمهم لـ أبو العينين: ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن

أشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، بدعم أهالي الجيزة لمرشح الحزب، رجل الصناعة محمد أبو العينين، ضمن الانتخابات التكميلية، عن دائرة الجيزة، والتي حقق فيها أبو العينين فوزًا كاسحًا.





وأثنى رئيس الحزب، على المشاركة ومساندة رجل الصناعة محمد أبو العينين، ووعدهم بأن يكون عند حسن ظنهم والمساهمة في دفع عجلة تنمية الوطن، لافتًا إلى أن دعم الأهالي أمانة في أعناق الحزب، الذي سيبذل قصارى جهده ليكون على قدر تحمل هذه الأمانة.









وقال المهندس أشرف رشاد، إن أهالي الجيزة ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن، باصطفافاهم أمام لجان الاقتراع بمختلف طوائفهم وفئاتهم، عازمون على رسم مستقبل أفضل لأبنائهم، والذين أثبتوا أن مصر تخطو خطوات جادة نحو حياة سياسية متزنة ولكل صوت قيمته.



