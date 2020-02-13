مؤتمر صحفي بـ استاد القاهرة للتعريف بتقنية الفار.. الجمعة

تنظم لجنة الحكام باتحاد الكرة يوم الجمعة المقبل مؤتمرا صحفيا باستاد المقاولون العرب لتعريف الإعلاميين بتقنية الفيديو والحالات التي تستوجب تدخل حكم الفيديو.





وتقيم لجنة الحكام اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الاختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية اللاعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.





ويسعى اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفأر خلال الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز من أجل مساعدة الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المباريات.