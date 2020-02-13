AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤتمر صحفي بـ استاد القاهرة للتعريف بتقنية الفار.. الجمعة

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:45 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
Advertisements
يسري غازي
تنظم لجنة الحكام باتحاد الكرة يوم الجمعة المقبل مؤتمرا صحفيا باستاد المقاولون العرب لتعريف الإعلاميين بتقنية الفيديو والحالات التي تستوجب تدخل حكم الفيديو.

وتقيم لجنة الحكام اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الاختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية اللاعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.

ويسعى اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفأر خلال الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز من أجل مساعدة الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المباريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن موعد تطبيق الـ VAR

تمهيدًا لتطبيقه فى الدورى.. اتحاد الكرة يحدد موعد تدريب الحكام على تقنية الـ VAR

جمال الغندور: سأرحل عن لجنة رئاسة الحكام في هذه الحالة

اتحاد الكرة يتسلم الدفعة الثانية من أجهزة الـ VAR.. اليوم

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 شركات للتعاقد على تقنية var بالدوري والكأس

جمال الغندور يكشف آخر استعدادات خطة تطبيق تقنية var.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إصابات وخسائر مادية.. أحداث دموية بمباراة الرجاء والجيش الملكي في الدوري المغربي

افضل الاعمال للميت بعد موته .. الإفتاء تحدد 5 أمور صالحة يصل ثوابها للمتوفى

تنظيم مياه الشرب: المحاسبة ستكون طبقا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء ..فيديو

ناهد السباعي تعلق على ارتدائها فستانا مثيرا للجدل

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

أحمد حسن يتوقع تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها