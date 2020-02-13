مستعد تماما.. مدرب الترجي يكشف آخر استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك

كشف معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي.





وأكد "الشعباني"، في تصريحات لـ صحيفة "الصباح التونسية"، أن لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز أمام الزمالك في هذه المباراة الهامة، والتتويج بلقب مباراة السوبر.





وأضاف أن الفريق سيواجه الزمالك 3 مرات خلال 3 أسابيع متتالية في مباريات السوبر الأفريقي، منها مباراتان بدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم رغبة في الفوز بـالمباريات الثلاث، مؤكدا أن الفريق مستعد تماما لمواجهة الزمالك.





وتقام مباراة السوبر الإفريقي في السادسة مساء الجمعة المقبل بالدوحة بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.



