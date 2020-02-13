بعد سخريته من الطيار المفصول.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بفيديو جديد

يواصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء دخوله بسيارته الفارهة المدون عليها "نمبر وان" بلاتوه تصوير مسلسله الجديد "البرنس".





وعلق رمضان على الفيديو، "تصوير مسلسل البرنس رمضان 2020 .. ثقة فى الله نجاح"؛ وهو ما أثار حفيظة جمهوره الذى حرص بعضهم على التقاط صورة معه، والبعض الآخر أعرب عن غضبه من تصرفاته الاستفزازية.





وجاء هذا الموقف بعد ساعات قليلة من مقطع آخر نشره يسخر فيه من الطيار المفصول، بعد أن تبادلا الاتهامات بسبب صورة التقطها رمضان فى قمرة قيادة الطائرة ما أسفر عن فصل الطيار عن عمله.





وينافس رمضان هذا العام بمسلسل "البرنس" فى رمضان 2020 ويشاركه البطولة فيه نور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.