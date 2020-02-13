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أخبار العالم

حصيلة جديدة لأعداد الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليرتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالوباء إلى 14 شخصا. 

وقالت وزارة الصحة الأمريكية إن أحد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية والخاضعين لحجر صحي قرب مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا أصيبت بفيروس كورونا. 

والمريض هو واحد من بين 232 فردا يخضعون للحجر الصحي داخل قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس.

وذكرت الوزارة أن المريضين تعرضا للعدوى بشكل منفصل أثناء وجودهما في الصين وقد وصلا على طائرتين مختلفتين وسكنا في مقري إقامة منفصلين.

وقد شخص الأطباء ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا وحدها، وهو أكثر من نصف عدد المصابين داخل الولايات المتحدة.
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