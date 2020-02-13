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فن

فى ذكرى رحيلها .. عدد زيجات زيزى مصطفى

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:09 ص
زيزى مصطفى
زيزى مصطفى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزى مصطفى والتى قدمت عددا من الأعمال الجيدة فى السينما والدراما على الرغم من ظهورها في أدوار ثانوية. 

تزوجت زيزي مصطفى ثلاث مرات حيث كان أول زيجات الفنانة زيزي مصطفى، فى سن مبكرة من مهندس بحرى وأنجبت ولدًا وبنتًا، ولكنها انفصلت عنه بعد عدة سنوات من الزواج، بسبب حدوث خلافات كثيرة بينهما.

وكانت الزيجة الثانية للفنانة زيزي مصطفى، من نصيب الفنان محمد خيري، والتى كانت بينهما قصة حب طويلة، ويعتبر أول زيجاتها، وحدث الانفصال بينهما بسبب انشغالها الشديد فى مجال الفن.

وكانت الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنان يسرى مصطفى، التى تزوجت منه فى عام 1982، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا وسرعان ما انتهى بالانفصال.

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