مصدر القوة للكرة المصرية.. خالد بيومي يطالب بعودة الجماهير للمدرجات





وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : " جوارديولا بعد ماتش في دوري الأبطال مع سيسكا موسكو بدون جمهور صرح أنه كان يشعر بالنوم أثناء اللقاء".





وأضاف : "افتحوا أبواب الملاعب .. الجماهير هي مصدر قوة الكرة المصرية على مر التاريخ".





يذكر أن اتحاد الكرة صرح أن ملف عودة الجماهير من أبرز الملفات التي يعمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الجماهير مرة أخرى.





يذكر أنه تم منع الجماهير من دخول الملاعب المصرية عقب أحداث مباراة المصري والأهلي عام 2012 والتي أسفرت عن وفاة 72 شهيدا.

طالب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بضرورة عودة الجماهير لـ الملاعب المصرية مرة أخرى.