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أخبار العالم

44 إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الراسية قبالة سواحل البلاد، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بها بالوباء إلى 218 شخصا. 

وتم الحجر صحيا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونج كونج بالفيروس سبق أن كان على متنها الشهر الماضي.

وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3711، وجرى إجلاء المصابين إلى منشآت طبية محلية. وفي الأيام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصا ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين.

أما الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة فقد طلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم ولا يسمح لهم بالخروج إلى الأماكن المفتوحة إلا لوقت وجيز.
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