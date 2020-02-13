44 إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الراسية قبالة سواحل البلاد، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بها بالوباء إلى 218 شخصا.





وتم الحجر صحيا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونج كونج بالفيروس سبق أن كان على متنها الشهر الماضي.





وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3711، وجرى إجلاء المصابين إلى منشآت طبية محلية. وفي الأيام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصا ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين.



